Sturmtief Joshua fegt am Freitag über Deutschland und soll im Tagesverlauf nochmal zulegen. Gegen 19 Uhr wird in Hamburg ein Wasserstand von zwei Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. Sturmtief Joshua drückt das Wasser von der Nordsee in die Elbe.
