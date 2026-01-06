Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin sitzen dort weiterhin zehntausende Menschen im Dunkeln. Seit Dienstagmorgen gilt in den Stadtteilen im Berliner Südwesten der Ausnahmezustand. Nun wurde das Technische Hilfswerk aus Niedersachsen angefordert, um zu helfen.
