Am Wochenende konnten Strandkorb-Fans ein echtes Schnäppchen machen. Zum siebten Mal versteigerte der Tourismus-Service Norden-Norddeich gut 50 gebrauchte Exemplare. Das Mindestgebot lag jeweils bei 50 Euro – und das hat die Menschen trotz Dauerregen angelockt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
So helfen Sie geschwächten Igeln richtig27.10.2025 13:41 Uhr
Im Tierheim Uhlenkrog in Kiel (Schleswig-Holstein) herrscht derzeit Hochbetrieb – vor allem in der Wildtierstation. 17 Igelwelpen und geschwächte Igel brauchen dringend Hilfe. Aber nicht jeder Igel-Fund...
Glücksatlas: Hamburger sind am zufriedensten – Zufriedenheit in Schleswig-Holstein sinkt27.10.2025 09:02 Uhr
Die Hamburger:innen fühlen sich einer Umfrage zufolge am zufriedensten mit ihren Lebensumständen. Die Hanseat:innen führen damit erneut das Länderranking im neuen „Glücksatlas“ an, den die Universität Freiburg...
Geflügelpest in Putenmastbetrieb in Vechta – 14.600 Tiere betroffen26.10.2025 21:50 Uhr
In einem Putenmastbetrieb in Vechta (Niedersachsen) ist die hochansteckenden Geflügelpest ausgebrochen. Rund 14.600 Puten müssen getötet werden, wie der Landkreis mitteilte. Einige Tiere hatten am Freitag Symptome...
Sturmtief „Joshua“ sorgt für Sturmfluten und Feuerwehreinsätze26.10.2025 21:43 Uhr
Das Tiefdruckgebiet „Joshua“ hat Hamburg und der Elbemündung eine zweite Sturmflut beschert. Am Fischmarkt in St. Pauli schwappte das Wasser am Sonntagabend über die Kaikante, richtete aber...
„Wir sind das Stadtbild“: Demos im Norden gegen Merz-Äußerungen26.10.2025 21:08 Uhr
Nach den umstrittenen „Stadtbild“-Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) haben in Bremen Tausende gegen Rassismus demonstriert. Die Polizei sprach von einer friedlichen Kundgebung mit rund 2.000 Menschen,...
Erster Weihnachtsmarkt eröffnet bereits jetzt in Lüneburg24.10.2025 18:02 Uhr
Weihnachten kommt immer plötzlich? Nicht in Lüneburg. Denn hier hat bereits am Freitag der erste Weihnachtsmarkt des Jahres eröffnet und die Vorfreude auf die für viele wohl...