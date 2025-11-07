Die Herstellung eines Christstollens ist hohe Kunst. Ursprünglich galt der Stollen im Mittelalter als Fastenspeise. Heutzutage ist er aus der Vorweihnachtszeit kaum wegzudenken. Ob mit Marzipan, als Butterstollen, mit Mohn, Mandeln oder Cranberries: Der Stollen ist vielfältig geworden – und er wird in jedem Jahr in Schleswig-Holstein bei der Stollenprüfung durch die Bäckerinnung überprüft. Die Prüfung der Kreise Ostholstein und Plön fand am Freitag in Burg auf Fehmarn statt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Reise- und Freizeitmesse in Bremen: Das sind die Trends im Jahr 202507.11.2025 17:00 Uhr
Viele Urlauber:innen zieht es inzwischen in kühle Gegenden. „Coolcation“ nennt sich dieser Reisetrend. Auf der Reise- und Freizeitmesse in Bremen sind die Reiseveranstalter darauf bestens vorbereitet.
Vogelgrippe breitet sich in Niedersachsen aus – Geflügelhalter besorgt07.11.2025 15:46 Uhr
Die Vogelgrippe breitet sich immer weiter aus, auch in Niedersachsen. Mehr als 760.000 Vögel sind dort in diesem Jahr schon verendet oder getötet worden. Vor allem Geflügelzüchter:innen...
DLRG berät in Bremen über Zukunft und Vielfalt07.11.2025 15:22 Uhr
In Bremen findet diese Woche die Bundestagung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) statt. Rund 450 Teilnehmer:innen sind dabei. Sie beraten, wie die DLRG mit ihren rund 1,9 Millionen...
Bauarbeiten an Hohenfelder Bucht in Hamburg abgeschlossen07.11.2025 14:56 Uhr
Nach fünf Jahren intensiver Bauarbeiten und einigen Teilsperrungen fließt der Verkehr an der Alster in Hamburg nun wieder, denn die Umgestaltung der Hohenfelder Bucht ist abgeschlossen. Sie...
Junge Landwirte: 27-Jähriger arbeitet in Rinderaufzucht- und Mastbetrieb07.11.2025 14:30 Uhr
Im dritten Teil der SAT.1 REGIONAL-Serie „Junge Landwirte“ geht es erneut in die Vier- und Marschlande im Süd-Osten Hamburgs. Rund 40 landwirtschaftliche Betriebe gibt es dort, viele...
Neue Varieté-Saison im Hansa-Theater: Udo Lindenberg bei Premiere in Hamburg07.11.2025 14:03 Uhr
Das Hansa-Theater hat in der Hamburger Theaterlandschaft Kultstatus, auch wegen der vielseitigen Varieté-Shows. Am Donnerstagabend wurde mit einer Premiere die neue Spielzeit eingeläutet, die sich auch Udo...