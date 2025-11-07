Die Herstellung eines Christstollens ist hohe Kunst. Ursprünglich galt der Stollen im Mittelalter als Fastenspeise. Heutzutage ist er aus der Vorweihnachtszeit kaum wegzudenken. Ob mit Marzipan, als Butterstollen, mit Mohn, Mandeln oder Cranberries: Der Stollen ist vielfältig geworden – und er wird in jedem Jahr in Schleswig-Holstein bei der Stollenprüfung durch die Bäckerinnung überprüft. Die Prüfung der Kreise Ostholstein und Plön fand am Freitag in Burg auf Fehmarn statt.