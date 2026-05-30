Mann stirbt nach Kopftritt – Ermittlungen wegen Totschlags

Nach dem Tod eines Mannes in Hannover ermitteln die Behörden nun wegen Todschlags gegen einen 28-Jährigen. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Ein 38 Jahre alter Mann ist nach einer Auseinandersetzung in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hannover im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei mit einem 28-Jährigen in Streit geraten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dabei habe der Jüngere dem Älteren mindestens einmal gegen den Kopf getreten.

Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Am Freitag erlag er dort seinen Verletzungen. Der 28-Jährige wurde kurz nach der Auseinandersetzung in der Nacht auf Montag festgenommen. Gegen ihn wird laut Staatsanwaltschaft wegen Totschlags ermittelt.