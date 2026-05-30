Feuerwehr rettet Katze und zehn Menschen vor Feuer

Kiel (dpa/lno) –

Bei einem Wohnungsbrand im Kieler Stadtteil Elmschenhagen hat die Feuerwehr zehn Bewohner und eine Katze in Sicherheit gebracht. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung sowie acht weitere Menschen erlitten nach Polizeiangaben leichte Rauchgasvergiftungen und kamen in Krankenhäuser.

Die Katze wurde vorübergehend in ein Tierheim gebracht. Bis auf das Erdgeschoss ist das Gebäude aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird ermittelt.