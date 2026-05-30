Sonne-Regen-Mix: Wechselhaftes Wetter im Norden

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Nach den sommerlich-sonnigen letzten Tagen und einem recht heiteren Wochenende hat die neue Woche besonders für Schleswig-Holstein Regen und Gewitter im Gepäck.

Während an der Nordsee am Samstag die Sonne scheint, wird es im Rest des Nordens zumindest heiter bis wolkig bei 18 bis 23 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. In Mecklenburg-Vorpommern verhält es sich ähnlich, allerdings kann es vormittags über der Ueckermünder Heide ostwärts abziehend regnerisch und gewittrig werden. Nachts fallen die Temperaturen auf 9 bis 13 Grad.

Am Sonntag bleibt es meist trocken, bei 17 bis 23 Grad und einem Sonne-Wolken-Mix im gesamten Norden. Im Verlauf des Tages kommt an der Nordsee ein mäßiger Wind dazu. In der Nacht zum Montag kann es in Mecklenburg-Vorpommern zu Schauern nahe der Grenze zu Brandenburg kommen, ansonsten bleibt es trocken.

Gewitterwolken über Norddeutschland

Der Wochenstart sieht den Meteorologen zufolge weniger freundlich aus: In Schleswig-Holstein gilt Gewittergefahr, die auch am Dienstag noch anhält. Bei Wolken und Regen werden 17 bis 21 Grad erwartet.

Anders sieht es dafür in Mecklenburg-Vorpommern aus, hier kommt nach anfänglichem Regen am Montag zeitweise auch die Sonne zum Vorschein. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad an. Jedoch kann es dann auch in Mecklenburg-Vorpommern zu örtlichem Regen kommen.