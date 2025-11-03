Seit Tagen liegen Berge von Laub überall auf den Straßen und Fußwegen. Höchste Zeit für den Spezial-Putztrupp der Stadtreinigung Hannover (Niedersachsen), den Boden vom Laub zu befreien. Denn was schön aussehen mag, ist eine enorme Rutschgefahr, vor allem, wenn es nass wird.
