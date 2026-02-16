Am Dienstagabend werden auf der Hamburger Sportgala die erfolgreichsten Sportler:innen des vergangenen Jahres für ihre Leistungen geehrt. SAT.1 REGIONAL hat bereits die Para-Ruderin Jasmina Bier vorgestellt. Diesmal ist Mika Sosna dran. Der erfolgreiche Diskuswerfer ist einer von drei nominierten Athlet:innen. Der 22-Jährige ist in Hamburg-Bergedorf geboren und seit seiner Kindheit der TSG Bergedorf immer treu geblieben. Inzwischen gehört er zu den Top 10 der Welt im Diskuswerfen.