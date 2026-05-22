Pfingstwochenende: Stau und viel Verkehr in Niedersachsen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Mit dem Start in das verlängerte Pfingstwochenende haben sich auf den Autobahnen in Niedersachsen teils längere Staus gebildet. Bereits am Freitag gab es ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen, wie ein ADAC-Sprecher mitteilte. Pfingsten zählt wegen des bundesweiten Reiseverkehrs laut ADAC jedes Jahr zu den staureichsten Zeiten. Viele Menschen nutzen das lange Wochenende demnach für Kurzurlaube oder Ausflüge, etwa an die Nord- oder Ostsee. In Niedersachsen ist auch der Dienstag nach Pfingsten schulfrei.

Auf der A1 zwischen dem Horster Dreieck und Dreieck Hamburg-Norderelbe staute sich der Verkehr am Nachmittag auf rund 13 Kilometern. Autofahrer verlieren dort derzeit mindestens eine halbe Stunde. Auch auf der A1 zwischen Dreieck Stuhr und Anschlussstelle Bremen-Arsten bildete sich ein acht Kilometer langer Stau mit einer Verzögerung von knapp einer Stunde.

Wo und wann es besonders voll wird

Besonders betroffen dürften laut ADAC in Niedersachsen die Autobahnen A1, A2 und A7 sein. Verkehrsprobleme erwartet der Automobilclub vor allem am Freitag zwischen 11.00 und 19.00 Uhr, wenn sich Urlauber, Berufspendler und Lastwagen die Straße teilen. Weitere Stoßzeiten sind am Pfingstmontag zwischen 13.00 und 18.00 Uhr sowie am Dienstag nach Pfingsten zwischen 7.00 und 18.00 Uhr. Vergleichsweise entspannt dürfte es den Angaben zufolge dagegen am Pfingstsonntag bleiben.

Stauschwerpunkte erwartet der ADAC in Baustellenbereichen:

Auf der A1 betrifft das den Bereich um das Horster Dreieck, wo unter anderem die Überleitung zur A7 nach Hannover gesperrt ist sowie den Bereich um Wildeshausen und Groß Ippener zwischen Osnabrück und Bremen in beide Richtungen.

Auf der A2 ist die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald auf dem Abschnitt Hannover-Braunschweig in beide Richtungen verengt.

Auf der A7 gibt es ebenfalls Einschränkungen im Bereich des Horster Dreiecks sowie im Bereich des Maschener Kreuzes. Weitere Baustellen befinden sich im Raum Hildesheim auf dem Abschnitt Hannover-Kassel in beide Richtungen sowie bei Derneburg/Salzgitter nur in Richtung Kassel.

Weitere Baustellen gibt es zudem auf der A27 bei Bremerhaven sowie Hagen und Stotel, auf der A29 zwischen Varel/Bockhorn und Zetel sowie auf der A33 in Osnabrück und der A36 bei Harlingerode.

Was Autofahrer tun können

Der ADAC schließt zudem nicht aus, dass der Reiseverkehr an Pfingsten wegen der gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs etwas geringer ausfallen könnte. Autofahrern empfiehlt der Automobilclub, möglichst außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu reisen und die aktuelle Verkehrslage im Blick zu behalten. Außerdem sollten Verkehrsteilnehmer bei stockendem Verkehr frühzeitig eine Rettungsgasse bilden.