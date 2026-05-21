Für den VfL Wolfsburg ist es die Woche der Wahrheit – der letzte Strohhalm heißt Relegation. In den beiden Spielen am Donnerstag und Montag gegen den SC Paderborn, den Drittplatzierten der 2. Bundesliga, geht es für die Wölfe um alles. Die Situation ist für den Verein nicht neu, bereits zum dritten Mal muss sich der VfL über die Relegation retten. 2017 und 2018 konnte man sich jeweils gegen die Zweitligisten durchsetzen – wenn auch knapp. Dass Trainer Dieter Hecking und seiner Mannschaft der Klassenerhalt auch diesmal gelingt, ist jedoch alles andere als selbstverständlich, auch wenn die Wolfsburger als Favorit in die Duelle gehen.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Yannik Thiele war live vor dem Stadion zugeschaltet.

