Zum 20. Mal findet in diesem Jahr die Hamburger Sportgala statt. Ein Event, bei dem die Sportler:innen für ihre Leistungen im Jahr 2025 geehrt werden. Nominiert für die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres ist unter anderem Jasmina Bier. Die Pararuderin wurde im vergangenen Jahr Europameisterin und Vizeweltmeisterin.
Millionen-Investitionen: Bremen will marode Sportstätten sanieren03.02.2026 16:40 Uhr
Mit einem Sondervermögen will der Bund die marode deutsche Infrastruktur auf Vordermann bringen. Rund 940 Millionen Euro fließen dafür nach Bremen. Profitieren sollen davon unter anderem Sportstätten....
Werder Bremen: Horst Steffen nach sieben Monaten als Trainer entlassen02.02.2026 16:04 Uhr
Paukenschlag beim SV Werder Bremen: Nach gerade einmal sieben Monaten ist schon wieder Schluss für Horst Steffen bei den Grün-Weißen. Nach zehn Spielen ohne Sieg ziehen die...
„Sport hat wirtschaftlichen Wert“: Handelskammer Hamburg stellt Studie vor02.02.2026 16:03 Uhr
Sport ist gut für die Gesundheit und, um soziale Kontakte zu knüpfen. Aber Sport hat auch einen hohen wirtschaftlichen Wert. Dass das tatsächlich so ist, belegt eine...
EM-Finale verloren: Flensburg leidet mit deutschen Handballern02.02.2026 13:39 Uhr
Am Ende setzte es für die Deutsche Handball-Nationalmannschaft eine Niederlage bei der Handball-Europameisterschaft 2026. Gegen Gastgeber Dänemark verloren die deutschen Jungs von Trainer Alfred Gislason mit 34:27...
Tabellenplatz 16: Hamburg Towers wollen in zweiter Saisonhälfte angreifen30.01.2026 15:01 Uhr
Die Veolia Towers Hamburg stehen in der Basketball-Bundesliga ungefähr da, wo sich die Fußballvereine in der Stadt auch gerade befinden: ziemlich weit unten – auf Rang 16...
HSV suspendiert Dompé vor Duell gegen den FC Bayern29.01.2026 17:23 Uhr
Nach sieben Jahren kehrt der FC Bayern München in der Bundesliga wieder ins Volksparkstadion zurück – für den HSV eine echte Horrorpartie. Allein in den vergangenen acht...