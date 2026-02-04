Zum 20. Mal findet in diesem Jahr die Hamburger Sportgala statt. Ein Event, bei dem die Sportler:innen für ihre Leistungen im Jahr 2025 geehrt werden. Nominiert für die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres ist unter anderem Jasmina Bier. Die Pararuderin wurde im vergangenen Jahr Europameisterin und Vizeweltmeisterin.