Am Donnerstagabend meldete ein 88-jähriger Autofahrer der Hamburger Polizei ein ungewöhnliches Missgeschick: Er war mit seinem Mercedes im Blankeneser Treppenviertel die Fußgängertreppe vom Bauerspark Richtung Elbe hinuntergefahren und kam weder vor noch zurück. Der Wagen blieb stecken. Auch die Feuerwehr staunte über den skurrilen Einsatz. Der Mercedes wurde schließlich abgeschleppt, und die Treppe ist nun wieder barrierefrei für Fußgänger:innen passierbar.