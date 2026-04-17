Auf Kampnagel in Hamburg verwandelt sich drei Tage lang die Bühne in einen Skatepark. In einer besonderen Choreografie der Dänin Mette Ingvartsen treten Weltklasse- sowie lokale Skater:innen zusammen mit Tänzer:innen auf. Der Name der Show lautet „Skatepark“. Die Choreografin möchte damit vor allem das Zusammengehörigkeitsgefühl der Skater-Community darstellen, denn Skater:innen aus allen gesellschaftlichen Schichten und allen Altersklassen zeigen ihr Können. Die Show ist noch am Freitag- und Samstagabend in der Halle K6 zu sehen.