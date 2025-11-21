SEK-Einsatz und Festnahme nach Schüssen in Lindhorst

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat im Landkreis Schaumburg (Niedersachsen) einen Mann festgenommen, der zuvor Schüsse aus einem Wohnhaus abgegeben haben soll. Eine nach dem Vorfall in der Ortschaft Lindhorst ausgegebene Warnung an die Bevölkerung wurde nach der Festnahme des 43-Jährigen wieder aufgehoben, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Alle Absperrungen seien gegen Mitternacht abgebaut worden.

Die Polizei war am Donnerstagabend alarmiert worden, weil der Mann mehrere Schüsse aus dem Haus in der Gemeinde westlich von Hannover abgegeben haben soll. Daraufhin wurde Anwohnenden dringend geraten, ihre Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen.

Der Beschuldigte wurde nach Polizeiangaben verletzt – ob ihm die Verletzungen bei der Festnahme zugefügt wurden, blieb unklar. Die Polizei gab dazu auf Nachfrage keine näheren Informationen heraus. Außer ihm sei niemand zu Schaden gekommen, hieß es bloß.

Die näheren Hintergründe des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt.

