Viele Menschen sind immer häufiger und immer mehr im digitalen Raum unterwegs. Daher ist es wichtig, dass dort die Daten der Nutzer:innen geschützt sind. Auch für Firmen ist das essentiell. In Hannover treffen sich noch bis Donnerstag bei der Kongressmesse secIT Firmen, Expert:innen und Unternehmer:innen, um gemeinsam über den Schutz vor Cyberangriffen zu sprechen.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Antonia Wellmann hat dort mit Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) gesprochen, die die Messe am Mittwoch eröffnet hat.