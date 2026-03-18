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Viele Menschen sind immer häufiger und immer mehr im digitalen Raum unterwegs. Daher ist es wichtig, dass dort die Daten der Nutzer:innen geschützt sind. Auch für Firmen ist das essentiell. In Hannover treffen sich noch bis Donnerstag bei der Kongressmesse secIT Firmen, Expert:innen und Unternehmer:innen, um gemeinsam über den Schutz vor Cyberangriffen zu sprechen.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Antonia Wellmann hat dort mit Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) gesprochen, die die Messe am Mittwoch eröffnet hat.

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