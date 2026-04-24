Wer online durch Kommentarspalten scrollt, stößt fast immer auf Hasskommentare. Auch unter SAT.1 REGIONAL-Beiträgen und unter Inhalten des Weser Kuriers finden sich viele beleidigende und diskriminierende Äußerungen. Alltag für Online-Redakteur:innen, die sie prüfen, bewerten, löschen oder sogar melden müssen. Meinungsfreiheit oder Hasskommentar? Manchmal ist es ein schmaler Grad. Klar ist aber: Hass, Beleidigungen und Drohungen werden nicht toleriert. Sowohl bei SAT.1 REGIONAL als auch beim Weser Kurier kommt eine KI-gestützte Software zum Einsatz, die dabei unterstützt, die Masse an Kommentaren zu bewältigen.

Informieren, einordnen und Themen journalistisch aufbereiten – ohne Hass und Hetze in Kommentarspalten Raum zu geben: Dieser Herausforderung stellen sich Redaktionen im digitalen Alltag jeden Tag aufs Neue.

Im Rahmen der Aktionswoche „Wir gegen Hass – für mehr Respekt im Netz“ der Bremischen Landesmedienanstalt blickt SAT.1 REGIONAL gemeinsam mit weiteren Medienhäusern auf verschiedene Formen von Hass und Gefahren im Netz. Alle Beiträge: