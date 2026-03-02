In Schleswig-Holstein gibt es gerade auf den Straßen so viele Schlaglöcher wie seit Jahren nicht mehr. Im Verkehrsministerium wird die Zahl auf mehrere Tausend geschätzt. Im ganzen Land sind die 33 Straßenmeistereien deshalb derzeit im Dauereinsatz. Autofahrer:innen werden auf die Geduldsprobe gestellt.
