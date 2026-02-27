Durch das wechselhafte Wetter sind die Straßen der Stadt Hamburg sehr beschädigt. An einigen Stellen reiht sich ein Schlagloch an das nächste. Bis zu 50 Löcher müssen Spezialist:innen der Stadt täglich stopfen. Aufgrund der stärker schwankenden Temperaturen und des Frosts fallen die Schäden in diesem Jahr besonders stark aus.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Schleswig-Holstein will Energy-Drink-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren27.02.2026 14:26 Uhr
Schleswig-Holstein will sich mit einer Bundesratsinitiative für ein Verkaufsverbot von Energy-Drinks an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren einsetzen. Ein entsprechender Antrag der schwarz-grünen Regierungskoalition fand im...
Lyten-Übernahme von schwedischem Batteriehersteller Northvolt abgeschlossen27.02.2026 09:25 Uhr
Die Übernahme des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt durch das US-Unternehmen Lyten ist abgeschlossen. Das teilte die Firma mit Sitz im kalifornischen San José mit. Demnach habe Lyten...
Warnstreik bei Stadtbussen in Schleswig-Holstein hat begonnen27.02.2026 08:58 Uhr
Die Stadtbusse in Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg stehen seit dem Freitagmorgen still. Grund ist ein eintägiger Warnstreik im Tarifkonflikt der kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein. Da auch...
Warnstreiks bei Hamburger Hochbahn und VHH gestartet27.02.2026 08:47 Uhr
Kund:innen von Hochbahn und Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) müssen zwei Tage lang auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Seit dem Freitagmorgen sind bei der Hochbahn unter anderem die Bus- und...
Neues Polizeigesetz in Niedersachsen: Streit um KI-Videoüberwachung26.02.2026 17:44 Uhr
Das neue Polizeigesetz sorgt in Niedersachsen für Diskussionen. Künftig soll damit auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Videoüberwachung möglich werden. Genau das ruft Kritik hervor:...
FC St. Pauli vor schwerer Auswärtsaufgabe gegen Hoffenheim26.02.2026 17:34 Uhr
Am Samstag muss der FC St. Pauli zum Tabellendritten, der TSG Hoffenheim. Auswärts haben die Kiezkicker in dieser Saison erst fünf Punkte geholt und bereits neun Spiele...