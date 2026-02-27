Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Durch das wechselhafte Wetter sind die Straßen der Stadt Hamburg sehr beschädigt. An einigen Stellen reiht sich ein Schlagloch an das nächste. Bis zu 50 Löcher müssen Spezialist:innen der Stadt täglich stopfen. Aufgrund der stärker schwankenden Temperaturen und des Frosts fallen die Schäden in diesem Jahr besonders stark aus.

