Durch das wechselhafte Wetter sind die Straßen der Stadt Hamburg sehr beschädigt. An einigen Stellen reiht sich ein Schlagloch an das nächste. Bis zu 50 Löcher müssen Spezialist:innen der Stadt täglich stopfen. Aufgrund der stärker schwankenden Temperaturen und des Frosts fallen die Schäden in diesem Jahr besonders stark aus.