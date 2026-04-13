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Christopher von Deylen gehört mit seinem Projekt Schiller zu den erfolgreichsten Musikacts Deutschlands: Zehn Nummer-1-Alben sprechen für sich. Seit mehr als 26 Jahren begeistert er mit seinem unverwechselbaren Mix aus atmosphärischen Ambient-Klängen und treibenden Club-Sounds. Jetzt legt Schiller nach, mit seinem neuen Nummer-1-Album „Euphoria“. Im Mai geht er damit auf große Arena-Tour durch Deutschland. Einer der Stops ist Hamburg. Dort hat sich Schiller schon mal eingestimmt – bei einem entspannten Bummel über den Frühlingsdom.

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