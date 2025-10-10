Wer künftig Termine beim Jobcenter versäumt oder Jobangebote ablehnt, muss offenbar mit strengeren Konsequenzen rechnen. Die Reformen beim Bürgergeld sollen voraussichtlich 2026 in Kraft treten. In Niedersachsen sorgen die geplanten Änderungen bereits für Diskussionen: Landespolitik, Sozialbündnisse und Wirtschaftsverbände äußern unterschiedliche Perspektiven auf die geplanten Sanktionen und deren Auswirkungen auf Arbeitssuchende.