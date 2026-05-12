Nicht nur die Bahnsteige und Bahnhöfe will die Deutsche Bahn noch sauberer halten, auch die Züge selber sollen noch mehr Aufmerksamkeit vom Reinigungspersonal bekommen. Am Dienstag war exemplarisch ein ICE aus München in Hamburg-Altona dran. Für das vierköpfige Reinigungsteam keine leichte Aufgabe: 45 Minuten Zeit und allein 20 Toiletten.
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