Fünf Tage lang war Bremerhaven fest in der Hand von Windjammern, Traditionsseglern und maritimer Lebensfreude. Die Sail 2025 hat die Stadt in eine maritime Bühne verwandelt – mit vollen Promenaden, einem bunten Programm und historischen Schiffen auf dem Wasser. Die Veranstaltenden sind mit der Bilanz sehr zufrieden. Auch, weil es trotz Millionen von Besucher:innen aus aller Welt ein friedliches Fest ohne nennenswerte Einsätze für Sicherheitskräfte war.

