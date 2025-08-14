Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Am Donnerstag war der zweite Tag der Sail 2025 in Bremerhaven (Bremen). Besonders große Anziehung auf die hunderttausenden Besucher:innen üben die historischen Segelschiffe aus. Diese können auch an Bord besichtigt werden und lassen so maritime Geschichte lebendig werden.

Video02:16 Min.

Sicherer Schulstart: Verkehrsaktion der Landesregierung in Hannover

14.08.2025 16:46 Uhr

Am heutigen Donnerstag ging für die Schüler:innen in Niedersachsen und Bremen die Schule wieder los. Weil am kommenden Samstag auch noch mehr als 80.000 Kinder eingeschult werden,...

Video02:33 Min.

Skulpturen im Celler Schlosspark erinnern an dänische Königin Caroline Mathilde

14.08.2025 16:42 Uhr

Rund zweieinhalb Jahre lebte die dänische Königin Caroline Mathilde in Celle. Sie wurde 1772 nach einer Affäre mit dem königlichen Leibarzt aus Kopenhagen verbannt. Heute ist die...

Video00:53 Sek.

Hochwasserehrennadel an 59 Menschen in Hannover verliehen

14.08.2025 15:35 Uhr

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) hat 59 Frauen und Männern in Hannover die Hochwasserehrennadel verliehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft wurden für ihren Einsatz...

Video00:33 Sek.

Zahl der Hautkrebserkrankungen in Niedersachsen drastisch gestiegen

14.08.2025 15:21 Uhr

Die Zahl der Hautkrebserkrankungen ist in Niedersachsen in den letzten 20 Jahren drastisch angestiegen. Laut einer Auswertung der Krankenkasse Barmer hat sich die Zahl der Fälle von...

Video03:30 Min.

Krimitour durch Hannover: True Crime an originalen Tatorten

14.08.2025 13:40 Uhr

Die Nähe zur Realität übt eine große Faszination aus. „True Crime“ ist bei den Menschen sehr beliebt. In Hannover (Niedersachsen) werden solche Kriminalfälle an deren Original-Tatorten erlebbar...

Video04:07 Min.

Grillzangen-Tüftler aus Rinteln verkauft über 500 Exemplare im Jahr

14.08.2025 12:56 Uhr

In Niedersachsen und Bremen wird fleißig gegrillt. Bei Holzkohle und Gas scheiden sich allerdings die Geister und auch bei der Wahl der richtigen Grillzange gibt es sicher...

