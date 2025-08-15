Die No Angels sind am Donnerstagabend bei der Sail 2025 in Bremerhaven (Bremen) aufgetreten. Vor mittlerweile einem Vierteljahrhundert wurde die Girlband in der ersten Staffel der Castingshow Popstars gegründet. Nachdem die ursprünglich fünf Mädels mit Hits wie „Daylight In Your Eyes“ oder „There Must Be An Angel“ große Erfolge feierten, kam die Trennung. Vor ein paar Jahren gab es dann aber die Reunion.