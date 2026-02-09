Beim Wettbewerb Robocup geht es um logisches Denken, Programmieren, Tüfteln und Basteln in Team-Arbeit. Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren kamen am vergangenen Wochenende an der TU Hamburg zusammen, um sich mit ihren autonom fahrenden Robotern für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren.

