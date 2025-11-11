Georg Strotmann aus Ostercappeln (Niedersachsen) erfindet seit rund sechs Jahren Brettspiele. Die Umsetzung seiner beiden Spiele „Leichtathletik“ und „Springreiten“ hat den 73-Jährigen bisher rund 1.500 Euro und unzählige Arbeitsstunden gekostet. Aber für ihn hat sich das alles gelohnt, seine beiden Enkel Noah und Lukas lassen ihre Handys lieber in der Tasche, wenn sie ihren Opa besuchen.