Razzia in Shisha-Bars im Hamburger Stadtgebiet

25. November 2025

Mehrere Shisha-Bars sind am Montagabend bei einer Razzia im Hamburger Stadtgebiet von Polizei, Zoll und Bezirksämtern durchsucht worden. Das bestätigte das Lagezentrum der Hamburger Polizei. 

Nach Medieninformationen seien dabei insgesamt 17 Lokale besonders nach illegalem Glücksspiel und illegalen Tabakwaren, aber auch nach Waffen und Drogen durchsucht worden. Dabei seien neben den Bars auch die Lagerräume der Lokale durchsucht worden.

Etwa 200 Polizeikräfte seien laut „Bild“ in allen Bezirken zum Einsatz gekommen. Das Lagezentrum der Hamburger Polizei wollte sich am Abend zu Details und Resultaten der Razzia nicht äußern.

SAT.1 REGIONAL/dpa

