Die Rader Hochbrücke ist die wichtigste Verkehrsader über den Nord-Ostsee-Kanal. Doch die Betonelemente sind stark verschlissen und die Brücke muss dringend ersetzt werden. Das ist seit über zehn Jahren bekannt und seit etwa zweieinhalb Jahren wird an einem Neubau gearbeitet. Direkt neben der alten Brücke entsteht die erste von zwei neuen Brücken.