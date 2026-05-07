Feuer in Bremer Lagerhalle: Einsturzgefahr erschwert Einsatz

Bremen (dpa/lni) –

Etwa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen seit den frühen Morgenstunden einen Brand in einer Lagerhalle in Bremen. Die 30 mal 30 Meter große Halle sei aufgrund der Wärmentwicklung durch das Feuer einsturzgefährdet, was die Löscharbeiten massiv erschwere, sagte ein Pressesprecher der Feuerwehr. Deshalb können die Feuerwehrkräfte nicht zum Löschen in die Halle in der Haferwende. Ein Löschroboter sei im Einsatz, um das Feuer von innen zu bekämpfen.

Es wurde ein Bagger angefordert, um die Hallenfassade zu öffnen und besser an das Feuer heranzukommen. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden. Die Lagerhalle habe verschiedene Untermieter, hauptsächlich seien in der Halle Papier und Verpackungen gelagert. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Löscharbeiten bis zum Mittag dauern.