Die nordfriesischen Zwillinge AneliMonster und PerfectDollsLife, wie sie sich online nennen, sammeln Puppen verschiedenster Art und teilen ihre Begeisterung in den sozialen Medien. die 23-Jährigen haben über die Jahre eine der größten privaten Puppensammlungen Deutschlands aufgebaut und zählen zu den bekanntesten Puppen-Influencerinnen weltweit.