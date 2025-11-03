Die nordfriesischen Zwillinge AneliMonster und PerfectDollsLife, wie sie sich online nennen, sammeln Puppen verschiedenster Art und teilen ihre Begeisterung in den sozialen Medien. die 23-Jährigen haben über die Jahre eine der größten privaten Puppensammlungen Deutschlands aufgebaut und zählen zu den bekanntesten Puppen-Influencerinnen weltweit.
