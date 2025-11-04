Am Dienstag startete der Prozess gegen einen 50-Jährigen aus Goslar (Niedersachsen) wegen Mordes an seiner Ehefrau. Der Mann soll vor etwa einem halben Jahr seine schlafende Frau in Brand gesteckt haben. Einer der Söhne der Frau habe die Flammen erstickt. Die Mutter dreier Kinder erlag jedoch im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

