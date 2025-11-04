Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Dienstag startete der Prozess gegen einen 50-Jährigen aus Goslar (Niedersachsen) wegen Mordes an seiner Ehefrau. Der Mann soll vor etwa einem halben Jahr seine schlafende Frau in Brand gesteckt haben. Einer der Söhne der Frau habe die Flammen erstickt. Die Mutter dreier Kinder erlag jedoch im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Sibylle Meyer-Bretschneider hat mit der Direktorin des Kriminalwissenschaftlichen Instituts der Leibniz Universität Hannover, Prof. Susanne Beck, über Femizide gesprochen.

