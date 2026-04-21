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24 Stunden lang sorgte eine groß angelegte Polizeikontrolle auf der A7 in der Nähe von Schleswig (Schleswig-Holstein) für viel Betrieb auf der A7 in Richtung Norden. Auf dem Parkplatz Lottorf in der Nähe von Schleswig gab es neben Schwerlastkontrollen auch Alkohol- und Drogentests. Das Feedback der Autofahrer:innen auf die Aktion soll laut Polizei überwiegend positiv gewesen sein.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

„Com-Netzwerk“: Anklage gegen weiteres mutmaßliches Mitglied in Hamburg

21.04.2026 17:46 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat eine weitere Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied des weltweiten „Com-Netzwerks“ erhoben. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg vom Dienstag hervor. Inhalt...

Insektizid eingeatmet: Prozessbeginn nach Tod von Hamburger Familie in Istanbul

21.04.2026 09:01 Uhr

Fünf Monate nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Hamburg beginnt am Dienstag der Prozess gegen sechs Angeklagte in Istanbul. Die Eltern und ihre beiden Kleinkinder waren...

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Ein Jahr nach tödlichen Polizeischüssen: Hunderte gedenken Lorenz A. in Oldenburg

20.04.2026 13:08 Uhr

In Oldenburg (Niedersachsen) haben am Sonntag Hunderte Menschen an Lorenz A. erinnert und gegen Polizeigewalt demonstriert. Der 21-Jährige war in der Nacht zu Ostersonntag 2025, durch Schüsse...

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Nach tödlichem Unfall: Mahnwache für 11-Jährigen in Hamburg

20.04.2026 12:42 Uhr

Mehr als 500 Menschen haben am Sonntagnachmittag in Hamburg eines 11-jährigen Radfahrers gedacht, der vergangene Woche nach einer Kollision mit einem Lkw gestorben war. Für eine Mahnwache...

16-Jähriger stirbt bei Unfall in Hemmoor – vier weitere Verletzte

20.04.2026 09:13 Uhr

Ein 16-Jähriger ist bei einem Unfall in der Ortschaft Heeßel in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen) ums Leben gekommen. Das Auto sei am Sonntagabend in einer Kurve von...

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Tödlicher Abbiegeunfall in Hamburg-Billbrook: Fahrradfahrer von Lkw erfasst

17.04.2026 17:46 Uhr

Am Freitagnachmittag ist es in Hamburg-Billbrook zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer gekommen, bei dem dieser tödlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und...

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