24 Stunden lang sorgte eine groß angelegte Polizeikontrolle auf der A7 in der Nähe von Schleswig (Schleswig-Holstein) für viel Betrieb auf der A7 in Richtung Norden. Auf dem Parkplatz Lottorf in der Nähe von Schleswig gab es neben Schwerlastkontrollen auch Alkohol- und Drogentests. Das Feedback der Autofahrer:innen auf die Aktion soll laut Polizei überwiegend positiv gewesen sein.