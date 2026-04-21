24 Stunden lang sorgte eine groß angelegte Polizeikontrolle auf der A7 in der Nähe von Schleswig (Schleswig-Holstein) für viel Betrieb auf der A7 in Richtung Norden. Auf dem Parkplatz Lottorf in der Nähe von Schleswig gab es neben Schwerlastkontrollen auch Alkohol- und Drogentests. Das Feedback der Autofahrer:innen auf die Aktion soll laut Polizei überwiegend positiv gewesen sein.
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