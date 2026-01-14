Umweltaktivistin Luisa Neubauer und Segel-Star Boris Herrmann sind derzeit gemeinsam in der Antarktis unterwegs, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, streamen sie ihre Reise live. Am Mittwoch konnten Schüler:innen in Hamburg-Lokstedt per Video-Call mit den beiden sprechen, Fragen stellen und Live-Eindrücke aus der Antarktis sehen.
