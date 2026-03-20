Das Niedersächsische Umweltministerium hat am Freitag bekanntgegeben, dass in diesem Jahr die Rekordsumme von 124 Millionen Euro in den Küsten- und Hochwasserschutz investiert wird. Dass Hochwasserschutz notwendig ist, sieht auch die Opposition. Dennoch gibt es von der CDU Kritik an den Rekordinvestitionen des Umweltministeriums.