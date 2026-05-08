In Bremen hat die Klimaschutzinitiative „Tiny Forest für Bremen“ den ersten Mini-Wald gepflanzt, um gemeinschaftlich etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen und die Erhitzung der Stadt abzumildern. Denn wie die meisten Großstädte ist auch Bremen vielerorts stark versiegelt, eng bebaut, reich an Lärm, Verkehr und Abgasen. Gerade in Hitzeperioden, die mit dem Klimawandel zunehmen, heizen sich solche Orte besonders auf. Für Tiny Forests reichen schon Flächen von gerade einmal 100 Quadratmetern. Anfangs müssen die kleinen Wälder gepflegt werden, nach rund drei Jahren entwickeln sie sich meist zu kleinen selbst erhaltenden Ökosystemen.
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