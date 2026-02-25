Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist ein deutsches Team bei den Paralympischen Winterspielen in Mailand im Para-Eishockey qualifiziert. Mit dabei sind auch vier Talente aus Hannover (Niedersachsen). Die wurden am Dienstagabend gebührend verabschiedet.
