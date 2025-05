OMR 2025: Digital- und Marketingmesse startet in Hamburg

Conference Stage: die größte Bühne auf der OMR. Bild: Julian Huke Photography

Am Dienstag und Mittwoch steht Hamburg wieder im Mittelpunkt der internationalen Digitalszene. Europas größte Digital- und Marketingmesse OMR erwartet auch in diesem Jahr zehntausende Besucher:innen. Zwei Tage lang geht es in den Messehallen um die neuesten Trends im Online-Marketing und Networking. Promis aus Kultur und Sport, Influencer:innen und andere bekannte Größen der Branche werden auf mehreren Bühnen sprechen oder auf Side Events zu sehen sein.

Stargast Ryan Reynolds

Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds, Fußball-Weltmeister Gerard Piqué, Basketballlegende Dirk Nowitzki, Chat-GPT-Produktchef Nicholas Turley und Menschenrechtsaktivistin Enissa Amani sind nur einige der vielen bekannten Speaker:innen auf der OMR 2025.

Der Celebrity-Faktor gehört beim OMR zur Tradition: Im letzten Jahr wurde Kim Kardashian für ihren Blitzbesuch beim OMR aus den USA in die Hansestadt geflogen.

Kim Kardashian auf der OMR 2024 Bild: JohannaSchelp@WACH.Studio

Insgesamt werden auf den fünf Bühnen mehr als 800 Speaker:innen an Talks teilnehmen, Präsentationen halten, ihr Wissen teilen.

Live-Acts am Abend

Für noch mehr Festival-Feeling und Partystimmung nach den ganzen Vorträgen, Masterclasses und Co. sorgen die Konzerte am Abend. In diesem Jahr treten unter anderem Zartmann, Miss Leema, Joy Denalane & Max Herre, die Crux Pistols und Oli P. auf.

