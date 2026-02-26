Kann Hamburg Olympia – und will die Stadt die Spiele überhaupt? Diese Frage soll ein Referendum am 31. Mai klären. Der Senat spricht sich klar für eine Bewerbung aus, am heutigen Donnerstag startet offiziell die Olympia-Kampagne. Geplant sind unter anderem eine Eröffnungsfeier auf der Binnenalster sowie Wettbewerbe im Volkspark mit einem neuen Olympiastadion. Die Verantwortlichen werben mit kurzen Wegen und klimafreundlichen Spielen.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk sprach auf der Plaza der Elbphilharmonie mit der ehemaligen deutschen Beachvolleyballspielerin und Olympiasiegerin Laura Ludwig über mögliche Spiele in Hamburg.