Niedersachsens Landeschef Lies ist jetzt Grünkohl-König

03. März 2026

Zepterübergabe von Landesvater zu Landesvater: Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies ist neuer Grünkohlkönig. Ich habe mir viel vorgenommen. Es gibt viel zu tun“, sagte der SPD-Politiker, als er bei der 67. Auflage der Veranstaltung „Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten“ (auf Hochdeutsch: Deftiges Oldenburger Grünkohl-Essen) in Berlin gut eine halbe Stunde vor Mitternacht mit reichlich Verspätung zu seiner Antrittsrede antrat. „Es ist gut, dass wir auch in diesen Zeiten miteinander zusammen sind und miteinander fröhlich sind.“

Lässt sich den Grünkohl schmecken: Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Als Kohlmajestät löst Lies seinen schleswig-holsteinischen Amtskollegen Daniel Günther von der CDU ab. Günther hatte vor einem Jahr Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf dem Thron beerbt. „Ich war schon Bundesratspräsident und Grünkohlkönig. Mehr kann man in der Bundesrepublik nicht erreichen“, sagte Günther in seiner humorvollen und nachdenklichen Rede in der niedersächsischen Landesvertretung. 

Traditionsreiche Veranstaltung in Berlin

Das zünftige Essen hat sich über die Jahrzehnte zunächst in Bonn und später in Berlin zu einem launigen Treff der politischen Prominenz entwickelt. Den Titel bekommen stets bekannte Politiker:innen.

Nach Angaben der Stadt gibt es das Grünkohlessen seit 1956, seit 1998 findet es in Berlin statt. Viermal musste die Veranstaltung ausfallen: 1962 (Hochwasserkatastrophe), 1991 (Golfkrieg) sowie 2021 und 2022 (Corona-Pandemie). Das Ziel der Tradition ist es, bei politischen Entscheidern für die Stadt und die Region Oldenburg zu werben. Die Ehre wurde auch schon Helmut Schmidt (SPD), Helmut Kohl und Angela Merkel (beide CDU) zuteil.

Politik-Prominenz aus Bund und Land 

Unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsidentin Hanna Naber waren rund 280 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und öffentlichem Leben der Einladung gefolgt. Das niedersächsische Landeskabinett war mit mehreren Ministerinnen und Ministern vertreten. Zu den Gästen zählte auch der frühere Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der 2015 Grünkohlkönig war. 

Grünkohl und Pinkel – original aus Oldenburg und natürlich Bio 

Serviert wurden 200 Kilogramm Bio-Grünkohl, 60 Kilogramm Pinkel, 90 Kilogramm Kasseler-Lachs ohne Knochen, 45 Kilogramm Kochmettwurst sowie 28 Kilogramm geräucherter Speck – aus original Oldenburger Herstellung und auch in veganer Variante, wie die Stadt mitteilte. Auch der berühmte Löffeltrunk – ein Schnaps, der in einem Zinnlöffel gereicht wird – durfte nicht fehlen.

