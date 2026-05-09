Polizei stoppt verwirrten Geisterfahrer auf der A7

Flensburg/Schleswig (dpa/lno) –

Auf der A7 hat die Polizei im Kreis Schleswig-Flensburg einen Geisterfahrer gestoppt. Nach Angaben der Polizei befuhr ein Mann in seinen Achtzigern die A7 nach Flensburg in Richtung Süden auf der falschen Fahrspur in der Nacht zu Samstag. Nach einem ersten Versuch, den Fahrer bei Tarp anzuhalten, setzte die Polizei kurz vor der Abfahrt nach Schleswig eine Nagelsperre ein.

Damit kann die Gummibereifung von Fahrzeugen beim Darüberfahren zerstört werden. Bei der Geisterfahrt sei niemand verletzt worden und sie habe auch keine Verkehrsunfälle verursacht. Der Fahrer, welcher vor dem Einsatz der Nagelsperre nicht auf Signale der Polizei reagiert hatte, sei verwirrt gewesen und noch vor Ort von Rettungskräften behandelt worden.