Motorradfahrer bei Überholmanöver lebensgefährlich verletzt

Wietmarschen (dpa/lni) –

Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist bei Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) beim Überholen mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann am Freitag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer setzte nach ersten Erkenntnissen zum Überholen an und übersah dabei ein Auto, das gleichzeitig auf ein Grundstück abbog. Er prallte daraufhin gegen die Seite des Wagens. Die 25-jährige Autofahrerin sowie die gleichaltrige Mitfahrerin und drei Kinder im Alter von 1, 2 und 5 Jahren blieben laut einer Polizeisprecherin unverletzt. Die Polizei sperrte die Bundesstraße 213 für knapp fünf Stunden.