Lkw-Fahrer überfährt Radfahrerin – Frau stirbt

Eine 73-Jährige kam nach einer Kollision mit einem Lkw ums Leben. Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Eine 73-jährige Radfahrerin ist in Bremen-Walle von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler erfasste der 49 Jahre alte Fahrer die Radfahrerin mit seinem Laster am Freitag beim Abbiegen in eine Straße. Die Frau geriet unter den Lastwagen und erlitt tödliche Verletzungen. Gegen den Fahrer besteht laut Polizei der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Ob sich der Verdacht bestätigte, war einem Polizeisprecher zufolge zunächst unklar.

Seelsorger betreuten an der Unfallstelle mehrere Zeugen. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist bisher nicht geklärt. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun.