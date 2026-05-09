Auch Einjähriger bei Busunfall in Bremen verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem Bus in Bremens Innenstadt ist auch ein einjähriger Junge verletzt worden. Das teilte die Polizei am Morgen nach dem Unfall mit. Insgesamt mussten demnach vier Menschen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein 25 Jahre alter Autofahrer hatte den Polizeiangaben zufolge am Freitagnachmittag offenbar verbotenerweise versucht, auf den Gleisen an der Bürgermeister-Smidt-Brücke zu wenden. Ein Busfahrer habe trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Der 25-jährige Autofahrer, dessen 34 Jahre alte Beifahrerin sowie ein 26-Jähriger im Bus und dessen ein Jahr alter Sohn seien durch den Aufprall verletzt worden.

Laut Zeugenaussagen sollen zudem noch weitere Menschen aus dem Bus leichte Verletzungen erlitten haben, wie die Polizei mitteilte. Diese hätten sich jedoch vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet diese Menschen, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

Die Bürgermeister-Smidt-Brücke, eine wichtige Verkehrsachse in der Innenstadt, war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt worden.