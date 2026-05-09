Bonnie Tyler nach Not-OP im Koma – Tour offen

Faro/Wiesmoor (dpa) –

Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist nach einer Notoperation in Portugal in ein künstliches Koma versetzt worden. Ein auf ihrer Website veröffentlichtes Statement bestätigte dies nun, nachdem schon in mehreren Medien darüber berichtet worden war. Das künstliche Koma soll «ihre Genesung unterstützen», heißt es in der Mitteilung vom Freitag.

«Überwältigende Anteilnahme»

Die 74-Jährige war einer früheren Mitteilung zufolge in einem Krankenhaus in Faro am Darm operiert worden. Die Operation sei gut verlaufen und sie erhole sich. Aber inzwischen habe sich ihr Zustand durch eine Infektion verschlechtert, berichteten die portugiesischen Zeitungen «Público» und «Correio da Manha» zuletzt.

Auf Tylers Website heißt es weiter: «Vielen Dank für die überwältigende Anteilnahme und die vielen Genesungswünsche, die wir in den letzten Tagen für Bonnie erhalten haben. Das bedeutet uns unendlich viel.» Allerdings wird «in dieser schweren Zeit um Verständnis für unsere Privatsphäre» gebeten. «Wir werden uns zu gegebener Zeit erneut äußern.»

Auftritte in Deutschland geplant

Bonnie Tyler («Total Eclipse of the Heart») wäre ab 22. Mai auf Konzert-Tour: Nach einem Auftritt auf der Insel Malta soll sie ein Open Air im niedersächsischen Wiesmoor spielen. Außerdem sind im Juli und August weitere Konzerte in Deutschland geplant. «Alle Planungen bleiben darum vorerst unverändert, bis wir verlässliche Informationen aus erster Hand erhalten», teilte die für die deutschen Konzerte zuständige PR-Agentur dpa auf Nachfrage mit.