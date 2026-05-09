Elbtunnel-Sperrung sorgt für Stau in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die abschnittsweise Sperrung der A7 einschließlich des Hamburger Elbtunnels in Richtung Süden sorgt für Verkehrsbehinderungen im Stadtverkehr. Innerstädtisch staue sich der Verkehr bis zu den Neuen Elbbrücken entlang der B4, hieß es am Samstagvormittag von der Verkehrsleitstelle.

Betroffen sei etwa die Amsinckstraße. Noch fließe der Verkehr, aber wegen mehreren angekündigten Versammlungen am Nachmittag könne sich die Lage verschärfen.

Da diese teils entlang der B4 verlaufen sollten, könne der Verkehr dort zeitweise zum Erliegen kommen. In Hamburg wird dieses Wochenende auch Hafengeburtstag gefeiert. Am Sonntag spielt zudem der Hamburger SV im Volksparkstadion gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr).

Richtung Norden keine Probleme

Laut Verkehrsleitstelle staut sich der Verkehr auch auf der A1 in Richtung Süden ab Dreieck Norderelbe zurück bis zur Anschlussstelle Hamburg-Billstedt. In Richtung Norden gebe es auf den Autobahnen hingegen keine Probleme.

Der Hamburger Elbtunnel und die A7 werden früheren Angaben zufolge bis Sonntag 19.00 Uhr in Richtung Süden vollständig gesperrt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Heimfeld.

Während der Sperrung sollen Bauarbeiten durchgeführt werden. Die erste Röhre des Lärmschutztunnels Altona wird auf ihre Eröffnung vorbereitet, im Elbtunnel werden Wartungen durchgeführt und südlich der Elbe wird die Autobahn verbreitert.