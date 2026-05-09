Feuer in Hamburger Krankenhaus: Eine Person leicht verletzt

Die Feuerwehr konnte ein brennendes Bett in einem Krankenhaus in Hamburg schnell löschen und Schlimmeres verhindern. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In der Asklepios Klinik Wandsbek in Hamburg ist ein Mensch bei einem Brand leicht verletzt worden. Am späten Vormittag wurde die Feuerwehr zu dem Krankenhaus im Stadtteil Marienthal gerufen, wo ein Bett in Flammen stand. Aus welchem Grund das Bett brannte, ist bisher nicht bekannt.

Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass einige Menschen evakuiert werden mussten, der Brand aber schnell gelöscht werden konnte. Es gebe bisher keine weiteren Informationen zu der verletzten Person, der Brandursache und dem Ausmaß der Evakuierungen.