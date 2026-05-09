Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision auf der A7 schwer

Auf der A7 hat sich ein Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Henstedt-Ulzburg (dpa/lno) –

Auf der A7 ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 49 Jahre alte Motorradfahrer am Freitagabend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hamburg unterwegs als er einem langsamer fahrenden Auto auf der Überholspur auffuhr.

Auf Höhe Henstedt-Ulzburgs kam es aus bisher ungeklärten Gründen auf dem mittleren Fahrstreifen zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto. Der 49-Jährige soll schwer verletzt worden sein, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr. Der 25 Jahre alte Autofahrer sei unverletzt geblieben.