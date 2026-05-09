Betrunkener Geisterfahrer löst Unfälle auf der A31 aus

Lingen/Schüttorf (dpa/lni) –

Auf der A31 im Landkreis Emsbüren hat ein Geisterfahrer mehrere Verkehrsunfälle verursacht, wobei ein Mensch leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 30 Jahre alter Mann in der Nacht auf Samstag zwischen Lingen und Schüttorf auf der falschen Fahrbahn.

Nachdem er von der Polizei angehalten wurde, sei bei einem Atemtest ein Alkoholwert von 2,34 Promille bei ihm festgestellt worden. Ein Autofahrer, ebenfalls 30 Jahre alt, kollidierte mit dem Auto des Geisterfahrers, wodurch sein Auto gegen eine Leitplanke geschleudert wurde. Er sei dabei leicht verletzt worden.

Zwei weitere Autofahrer seien in Unfälle verwickelt worden, blieben aber unverletzt. Der Geisterfahrer habe erst gestoppt werden können, als dieser auf die A30 abfuhr. Dort sei er auf der richtigen Fahrspur gefahren, wodurch eine Polizeistreife ihn habe überholen können.