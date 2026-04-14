Mild und wechselhaft: Wetter im Norden bleibt unbeständig

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Unfreundliches Wetter bei milden Temperaturen erwartet die Menschen im Norden. Am Dienstag bleibt es bedeckt und regnerisch, am Nachmittag kann es etwas auflockern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, liegen die Höchstwerte bei rund 14 Grad im Binnenland und bei etwa 10 Grad auf den Inseln. In der Nacht zu Mittwoch kann sich örtlich Nebel bilden, es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Minimaltemperaturen liegen zwischen 7 Grad auf Helgoland und 1 Grad im Binnenland. In Mecklenburg-Vorpommern sinken sie sogar bis auf 0 Grad. Dort, sowie im Südosten und in Hamburg kann es zu leichtem Frost kommen.

Regenschauer und milde Temperaturen

Nach Auflösung des Nebels wird es am Mittwoch freundlicher und es bleibt trocken. Die Maximalwerte steigen auf 13 bis 17 Grad, nur an der Küste und auf Helgoland bleibt es etwas kühler. Auch die Nacht zu Donnerstag bleibt überwiegend trocken bei leichter Bewölkung. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 2 Grad.

Am Donnerstag kann es bei starker Bewölkung zeitweise wieder etwas regnen. In Mecklenburg-Vorpommern wird es anfangs noch heiter, bevor auch hier Schauer auftreten können. Die Höchstwerte erreichen ähnliche Temperaturen wie am Vortag. Lediglich in Vorpommern wird es vor allem an der Küste etwas kühler.